Flavio Vento incontra Tom Cruise: due anni fa pensò di avere di una relazione con lui (ma era una truffa)

In occasione della prima di Mission Impossible, come racconta RomaToday l'evento romano era stato organizzato con tre momenti clou: il red carpet in piazza di Spagna, poi la prima all'Auditorium della Conciliazione e infine il party organizzato alla terrazza Caffarelli. Sono stati molti i vip che hanno partecipato alla premier e tra questi, oltre ovviamente ai protagonisti della pellicola, c'era anche Flavia Vento.

La soubrette italiana ha così potuto coronare un sogno: quello di incontrare, anche se solo da lontano, Tom Cruise. Proprio con l'attore americano, due anni fa, Flavio Vento pensava di star intrattenendo una relazione a distanza per poi scoprire mesi dopo che si trattava solo di una truffa.

Della questione Vento parò anche in tv, a Mattino 5, raccontando che era stata "contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima soltanto in chat". Dopo cinque mesi e solo quando il presunto Cruise le chiese dei soldi capì che si trattava di una truffa: "Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune".

Dalle foto e dai video che Vento ha pubblicato su Instagram si può comprendere quando fosse emozionata di partecipare alla prima di Mission Impossibile. Come già detto i due non si sono incontrati di persona, ma già solo il poter essere nella stessa stanza del noto attore di Hollywood ha riempito di gioia la showgirl. In uno dei filmati sul suo profilo si può vedere lei che guarda Tom, che si trova sul palco, con occhi sognanti.