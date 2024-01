Flavia Vento confessa per la prima volta: "Con Totti c'è stato un flirt" (e racconta tutto)

Flavia Vento vuota il sacco. Dopo anni di voci, illazioni e accuse al vetriolo - indimenticabile il botta e risposta tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, il primo a lanciare la bomba di gossip a pochi giorni del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti - la showgirl parla per la prima volta in tv della presunta relazione con l'ex calciatore della Roma. Lo fa con Monica Setta, ospite del programma Donne al bivio.

La puntata andrà in onda giovedì 18 gennaio, in seconda serata su Rai2, ma Ansa riporta alcune anticipazioni. "È una storia di cui si parla da vent'anni e si è detto di tutto" ha detto Flavia Vento, che punzecchiata dalla conduttrice racconta tutto: "Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C'è stato un flirt nel 2001, un breve flirt".

Flavia Vento ammette la fugace relazione, ma ben 4 anni prima del matrimonio fra Totti e Ilary Blasi. Nel 2001 il campione giallorosso e la conduttrice non erano ancora neanche fidanzati. Questo la showgirl lo ha ribadito: "Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po' così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent'anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subìto e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio".