Gf Vip, i concorrenti preoccupati: "Flavia Vento stralunata, ma non era vino"

L'uscita a tempo record dal Grande Fratello Vip di Flavia Vento ha stupito i telespettatori e non solo. Anche gli inquilini presenti nella Casa di Cinecittà si dicono perplessi rispetto a quanto accaduto e, durante un momento di relax in giardino, raccontano di aver notato atteggiamenti strani da parte della showgirl.

Vento, come ricordiamo, ha abbandonato il gioco a 24 ore dall'inizio per la troppa nostalgia provata nei confronti dei suoi cagnolini rimasti a casa. Ieri sera però Dayane Mello, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e la contessa Patrizia De Blanck hanno sottolineato un presunto malessere della donna. Tutto parte da alcune frasi che Flavia avrebbe detto all'ex tronista Andrea: "Lei continuava a dirmi ‘tu hai capito il motivo per cui me ne vado? Dai, hai capito vero? Ma dai, hai capito’. Poi si girava e se ne andava".

E' a questo punto che interviene Patrizia De Blanck (già protagonista di numerosi liti con Flavia a suon di 'vaffa'). "Ma non sta bene lei, è chiaro che non sta per nulla bene. Io c’ho parlato e sembrava normale e invece…", aggiunge. "Io quando l’ho vista già all’entrata ho capito, mi ha guardato ed era persa", prosegue Dayane Mello.

E Zelletta prosegue il suo racconto. "Quando si è presentata io le ho chiesto se era tutto ok, perché mi aveva guardato ed era strana, mi guardava fisso". "Non lo so se aveva preso dei medicamenti", fa notare Dayane "Ha uno sguardo molto strano, non lo so se ha bevuto tutta una bottiglia di vino". La conclusione è di Morra: "Ma no, lei è così vive stralunata". Ipotesi che trova d'accordo Zelletta: "No, non era il vino, da quando si svegliava era così".