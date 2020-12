Arianna David rivela: “Flavio Briatore mi ha corteggiato. Ecco perché gli ho detto di no”

A 'Mattino 5' le dichiarazioni della ex Miss Italia sul manager: "E’ una persona gradevolissima ma era davvero tanto più grande di me e non me la sono sentita"

(Arianna David racconta del corteggiamento di Flavio Briatore a Mattino 5)

La puntata di oggi di ‘Mattino 5’ ha fornito uno scoop al pubblico televisivo appassionato alle cronache rosa raccontate nel corso della diretta di Canale 5: in passato Flavio Briatore avrebbe corteggiato Arianna David, ex Miss Italia e oggi spesso ospitata come opinionista nel programma condotto da Federica Panicucci.

La rivelazione è arrivata dalla diretta interessata rispondendo alla precisa domanda del paparazzo Andrea Franco Alajmo, presente per commentare le ultime novità sul GF Vip che vede protagonista la ex moglie del manager Elisabetta Gregoraci. “A proposito di vacanza in Sardegna, ho saputo che anni fa, prima del matrimonio con la Gregoraci, Briatore ti ha fatto una corte spietata, perché hai detto di no a questo corteggiamento?”

“Sono rimasta stupita perché è una cosa che è accaduta 18 anni fa e lo sapeva solo il mio entourage, non mi vergogno a dire che è vero, è piacevole essere corteggiata”, ha replicato Arianna David: “Di lui non posso mai parlar male.. Mi fece un grande complimento dandomi dell’intelligente, una donna semplice e questa mia umiltà lo ha colpito in un momento in cui era davvero molto solo”. Poi la precisazione: “E’ una persona gradevolissima ma era davvero tanto più grande di me e non me la sono sentita, io avevo 30 anni, era davvero molto più grande di me ma lo porto sempre nel cuore perché è una persona squisita”.

I rapporti tra Flavio Briatore e Arianna David

In passato, dunque, Flavio Briatore avrebbe corteggiato Arianna David che di lui conserva un ottimo ricordo. Tuttavia, di recente, il manager non ha mancato di prendere le distanze dalla ex Miss Italia quando, sempre a Mattino 5, raccontò di essere a conoscenza di dettagli sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci: “La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata”, dichiarò il manager su Instagram a corredo della foto di David: “Tutte invenzioni e fantasie.. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non e’ mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo e’ neanche della mia ex moglie. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce”. Briatore racconterà la sua versione dei fatti anche stavolta? Occhio ai social nelle prossime ore…