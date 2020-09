Briatore torna sui social, nel video è affaticato ma assicura: "Sto bene"

"Non sono sparito, eccomi qua". Flavio Briatore torna a farsi vedere sui social e lo fa attraverso un video in cui appare abbastanza affaticato mentre parla, ma assicura: "Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto che ho ricevuto questi giorni. Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile".

L'imprenditore, dimesso poco più di una settimana fa dall'Ospedale San Raffaele - dove è stata riscontrata la sua positività al coronavirus - sta continuando la terapia domiciliare a casa dell'amica Daniela Santanchè. "Ho voglia di ricominciare - spiega - ma nel frattempo sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente. Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non solo è bravo ma di più".

Il coronavirus non viene mai nominato, sulle sue condizioni di salute invece continua a garantire: "Sto bene, mi vedete? In super forma, pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Anche questa passerà. Ne son passate tante e questa è una delle tante. L'importante è sempre aver voglia di andare avanti e fermarsi mai. Non ci fermeremo mai".

Daniela Santanchè in casa con Briatore: "Non è semplice"

La senatrice di Fratelli d'Italia si è offerta di ospitare nella sua casa di Milano l'amico Flavio Briatore, risultato positivo al coronavirus. Il patron del Billionaire, asintomatico, deve restare in isolamento in attesa della totale negativizzazione. "Vi assicuro che non è una cosa semplice - ha fatto sapere Daniela Santanché in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - Ci vuole una certa organizzazione: distanziamento, mascherine. Bisogna disinfettare, prestare molta attenzione a tutto. Avere dei locali dove la persona stia isolata da tutti gli altri e ciò presuppone anche la necessità di avere una casa di ampie dimensioni". Sulle condizioni di salute di Briatore, infine, anche la Santanché assicura: "Sta bene, ma è sempre stato bene. Non è stato ricoverato al San Raffaele perché aveva il Coronavirus, anche in questo caso sono stata presa in giro perché ho parlato della sua infezione alla prostata. Flavio Briatore è stato ricoverato per questo motivo e se non avesse avuto questo disturbo, probabilmente non gli avrebbero fatto il tampone e non avrebbe scoperto di essere positivo al Cornonavirus".