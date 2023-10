"Rosiconi frustrati". Flavio Briatore, in vacanza col figlio, sbotta alle critiche

Flavio Briatore non ci sta e dopo aver letto numerosi commenti che criticavano il figlio Nathan Falco, ma soprattutto il loro stile di vita, ha deciso di rompere il silenzio e intervenire. Per capire meglio è necessario spiegare che padre e figlio si trovano a Dubai per una breve vacanza. In questi giorni i due, che sono stati poi raggiunti da Elisabetta Gregoraci, non si sono fatti mancare nulla e il 13enne sul suo profilo Instagram ha condiviso delle foto che mostrano alcune delle esperienze fatte negli Emirati Arabi Uniti, tra cui un giro sul quad nel deserto al tramonto e un viaggio in una Mercedes extralusso.

Questi post sono stati molto commentati e alcuni hanno sottolineato che il loro stile di vita è troppo lussuoso e che non è la giusta educazione per un adolescente. Briatore, quindi, ha voluto prendere una posizione. "Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro, intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera...", ha scritto l'imprenditore ottenendo moltissimi mi piace, oltre 1.300.