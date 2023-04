Flavio Briatore compie 73 anni, al pranzo di famiglia anche la ex Elisabetta Gregoraci: foto e video

Hanno detto che sarebbero stati per sempre una famiglia e così è: nonostante il loro matrimonio sia finito, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono rimasti in ottimi rapporti, legati da un profondo affetto e dallo stesso immenso amore per il figlio Nathan Falco, oggi 13enne. L'ennesima dimostrazione del forte legame che lega la ex coppia è arrivata dai profili social di entrambi in occasione del compleanno dell'imprenditore che ieri, 12 aprile, ha festeggiato 73 anni. Al pranzo con pochi intimi organizzato al Palais de la Plage di Monte Carlo anche la showgirl ha presenziato come invitata della reunion, seduta accanto all'imprenditore che poi ha scelto proprio una foto con lei e il figlio per ringraziare i follower per i tanti messaggi d'affetto. La stessa Elisabetta ha poi condiviso tra le Storie Instagram il video del momento in cui una scenografica torta portata da due camerieri ha fatto il suo ingresso in sala tra gli applausi dei presenti.

"Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più" diceva tempo fa Elisabetta Gregoraci parlando proprio del suo rapporto con l'ex marito, presenza costante nella sua vita che da qualche tempo ha iniziato una relazione sentimentale con il manager Giulio Fratini, presentato anche alle persone a lei più care. Per Flavio Briatore, invece, nulla di ufficiale: dopo numerosi pettegolezzi su una presunta relazione con Barbara d'Urso, l'imprenditore non ha più alimentato le voci, limitandosi a ribadire l'unicità del suo amore per il figlio.

(Di seguito il video tratto dalle storie Instagram di Elisabetta Gregoraci)