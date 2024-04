Flavio Briatore compie 74 anni, gli speciali auguri di Elisabetta Gregoraci: "Oggi ha ancora più valore"

I social sono spesso il mezzo tramite cui viene dimostrato affetto e amore. Ogni tanto non si tratta di gesti sinceri, ma dovuti. Ma la storia che ha pubblicato Elisabetta Gregoraci in occasione del compleanno di Flavio Briatore non può non essere letto come un'autentica dichiarazione di bene. I due sono separati ormai da molti anni, ma il loro rapporto si è evoluto, è cambiato e hanno trovato un equilibrio che può essere considerato d'esempio.

Vivono vicini, trascorrono spesso le festività insieme, vanno in vacanza insieme: lo fanno certamente per il figlio, Nathan Falco, ma anche perché tra di loro tutto ciò che doveva essere risolto è stato risolto anni fa e ora sono in pace. Questo per l'imprenditore e la sua famiglia è stato un periodo difficile: Briatore si è dovuto sottoporre a un intervento al cuore per la rimozione di un tumore benigno. La paura è stata tanta, tantissima, ma al suo fianco ha sempre avuto Nathan ed Elisabetta.

"Happy birthday Fla, questo compleanno oggi ha ancora più valore. Tvtb Eli", ha scritto Gregoraci in una storia Instagram in cui ha ricondiviso la foto che era stata scattata ai due per il compleanno della showgirl. Ancora non è noto come Flavio deciderà di festeggiare i suoi 74 anni, ma è probabile che sia in programma una bella festa.