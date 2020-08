La dedica social di Flavio Briatore al figlio: "I giorni passeranno veloci"

"14 giorni passano veloci...". E' la dedica che Flavio Briatore indirizza, dal suo profilo Instagram, al figlio Nathan Falco, avuto dieci anni fa dall'ex moglie, la showgirl Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore, risultato positivo al coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele e sta raggiungendo l'abitazione milanese di Daniela Santanchè dove trascorrerà la quarantena. Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul Covid che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo.

Anche Nathan Falco ha fatto tampone

Anche Nathan è stato sottoposto a tampone per rilevamento di coronavirus. A rivelarlo è stata proprio Gregoraci in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. "Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo", ha precisato Elisabetta, legata a Briatore per 13 anni fino alle fine del 2018.

Briatore in isolamento da Santanchè

Briatore, dimesso oggi, proseguirà dunque l'isolamento a casa. Lo ha fatto sapere ieri sera l'ospedale Irccs San Raffaele di Milano, dove il proprietario del Billionaire era stato ricoverato domenica scorsa. "Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus SARS-Cov-2", si legge.

A quanto apprende l'Adnkronos, Flavio Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele nella casa milanese di Daniela Santanchè , storica amica, socia e conterranea dell'imprenditore.