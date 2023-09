Briatore dimagritissimo in tv, Berlinguer: "Sta bene?". Lui replica

Flavio Briatore torna in tv e si mostra estremamente dimagrito. L'imprenditore è ospite di Bianca Berlinguer, su Rete 4, nella prima puntata di È sempre Cartabianca. Le condizioni del manager sorprendono la conduttrice, che accoglie l'ospite evidenziando "il figurino" di Briatore. La giornalista si assicura che il dimagrimento non sia legato a problemi di salute. La risposta di Briatore chiarisce tutto: "Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare. Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua...".

Il digiuno intermittente sempre più seguito dai salutisti e da chi vuole semplicemente perdere chili, complici anche i social, le App e varie modalità tecnologiche che 'guidano' all'uso. "Un metodo che, sul piano scientifico, ha sicuramente dato indicazioni positive e può essere utile", ha spiegato Elena Dogliotti, biologa nutrizionista specialista in scienze dell'alimentazione, supervisore per Fondazione Veronesi. "Ma non è per tutti. L'alimentazione e lo stile alimentare sono necessariamente legati alle esigenze peculiari delle singole persone. Non ci sono diete valide per tutti". Ma in quali casi bisogna evitarlo? Ad esempio nel caso di "bambini o adolescenti, oppure nelle donne in gravidanza o in chi è in condizione di rischio o malnutrizione. - Serve poi avere attenzione alle persone che tendono a sviluppare disturbi del comportamento alimentare".

Tornando a Briatore, per l'imprenditore è stata un'estate all'insegna dei social media. Proprio qui spesso raccontava i suoi allenamenti al mattino, in palestra. Su Instagram ha inoltre raccontato giorno dopo giorno le sue vacanze accanto ai figli Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, mai riconosciuta e frutto di una breve relazione avuta con la top model Heidi Klum. Una famiglia allargata che si è ritrovata spesso al Twiga, il locale di proprietà di Flavio, dove trascorre la maggior parte dell'estate.

La puntata di ieri ha segnato il debutto di Berlinguer a Mediaset dopo una carriera in Rai. Il nuovo programma Videonews "È sempre Cartabianca" fa il verso alla trasmissione "Cartabianca" che la giornalista conduceva appunto su Rai Tre. Ogni settimana, i grandi temi che animano il dibattito pubblico saranno raccontati e discussi con i protagonisti della politica, dell'economia e della cultura, con l'analisi di giornalisti e esperti, con numerose testimonianze e reportage. Immancabili le conversazioni di Bianca Berlinguer con Mauro Corona, alpinista e scrittore, sulle piccole e grandi storie del nostro tempo.