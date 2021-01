La dedica di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci in vacanza (da lui) a Dubai

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo i litigi scoppiati durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, adesso Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ritrovato la serenità giusta per godersi alcuni giorni insieme a Dubai, città in cui lui è proprietario del locale Billionaire. Ed è proprio di queste ore un post in cui l'imprenditore dedica alla ex moglie tutto il suo affetto.

La dedica di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci

Ieri infatti Flavio ha condiviso un post in cui si immortala mentre gioca a ping pong insieme alla showgirl. "E Nathan Falco fa da arbitro", scrive il manager. Segno che la complicità familiare è davvero sentita. E tutto per il bene del piccolino, che oggi ha 10 anni. A mettere like è la stessa Elisabetta, oltre alle 300mila visualizzazioni del video. Insieme la (ex) coppia ha anche passato il Natale, pubblicato un tenero scatto di famiglia sempre sui social, ed ora di gode ciò che resta delle festività.

Le liti tra Flavio ed Elisabetta

Così Elisabetta e Flavio dimostrano di saper mettere al tappeto i rancori che nascono dopo la fine di un matrimonio per riuscire a godersi il bello che rimane. I due si sono separati nel 2017 dopo undici anni d'amore e nove di matrimonio. Un legame che ha vissuto inevitabilmente alti e bassi. Come quando, di recente, Elisabetta ha spiegato di aver partecipato al Gf per rendersi autonoma ed accusando l'imprenditore di averla fatta sentire spesso sola. "E' andata al Gf per essere autonoma? - ha tuonato lui - Allora rinunci a quello che le passo (...) Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria". Briatore ha poi aggiunto la specifica di essere stato definito persino "generoso" dall'avvocato che ha curato il divorzio. Ardita la replica di Elisabetta: "Ora vomito tutto, poi vediamo se fa il fenomeno", ha esclamato in diretta, ricevendo di lì a poco una lettera carica d'affetto e stima dell'ex marito. Una lettera in cui si leggeva "Sarà opportuno parlarne in privato. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene". Ed infatti pare proprio che ne abbiano parlato a quattr'occhi, riuscendo a risolvere tutto nel migliore dei modi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati