Gregoraci, Briatore e il figlio giocano a bocce sulla spiaggia: le foto della vacanza natalizia in famiglia

Le tradizioni vanno rispettate e così Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati in Kenya per le vacanza natalizie. I tre, come una famiglia, trascorreranno le giornate tra il mare, la spiaggia del resort Billionaire Resort & Retreat Malindi, di proprietà di Briatore.

A svelare che i tre sono insieme ci ha pensato Gregoraci tramite le sue storie Instagram in cui inquadra le bellezze naturali africane e il figlio. Flavio, Elisabetta e Nathan hanno anche giocato a bocce sulla sabbia insieme: un piccolo match familiare nel quale però non è mancata un po' di sana competizione.

Prima di volare via per le ferie Gregoraci è passata da Firenze per salutare il compagno, Giulio Fratini, e il suocero, Sandro (noto imprenditore fiorentino). "Buongiorno a tutti voi da questo paradiso. Non siate invidiosi perché mi vedere in costume da bagno", così Elisabetta ha salutato i suoi follower in un video pubblicato nelle sue storie Instagram. Il soggiorno però non è iniziato nel migliore dei modi e infatti aggiunge di aver fatto un "sogno bruttissimo che mi riguarda e spero non si avveri mai".

Queste vacanze però sono al centro dell'attenzione anche per un altro motivo. Per un video pubblicato da Briatore in cui insieme a due dipendenti sta spazzolando un tappeto: "Ci vuole olio di gomito", ha scritto l'imprenditore.