Briatore con le ex (Gregoraci, Klum e Campbell), la foto è virale. Poi Lucarelli lancia la provocazione

Flavio Briatore ha sconvolto il web pubblicando sui suoi profili social una foto in compagnia di sue tre ex: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Un incontro ravvicinato che ha suscitato non pochi commenti alcuni divertenti, altri maliziosi e anche la provocazione di Selvaggia Lucarelli.

L'occasione della simpatica rimpatriata è stato il Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città dove Briatore e Gregoraci vivono. Che tra Gregoraci e Klum scorresse buon sangue era noto, le due famiglie hanno trascorso anche delle vacanze insieme (ricordiamo che Briatore con Heidi Klum ha una figlia, che l'uomo non ha riconosciuto, Hélène Boshoven "Leni"). Insomma un incontro che è andato più che bene e che sancisce un legame di amicizia con tutte e tre le donne.

Il commento piccato di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l'occasione di commentare la foto e per farlo ha lanciato una vera e propria provocazione tirando in ballo Johnny Depp e Amber Heard. "Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Hear e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l'olio".