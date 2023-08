Flavio Briatore: "Non si vedono più macchine italiane in giro. La Fiat? Solo vecchie carrette"

"Stiamo andando a Forte dei Marmi e una cosa che notavo è che non vedi una macchina italiana". Comincia così la riflessione che Flavio Briatore, 73 anni, affida ai social network durante il viaggio che lo porta nella località toscana. Dichiarazioni che non risparmiano una bordata alla Fiat, storica casa automobilistica italiana. "La Fiat non esiste più, non ci sono macchine, se non qualche vecchia carretta di vent'anni fa... Vedi solo Mercedes, Audi, Dacia...", assicura il manager.

E ancora Briatore prosegue impietoso: "Non capisco come mai. Notavamo questo. Non ci sono più macchine italiane. Sembra che la produzione Fiat... A parte che non hanno modelli, credo che il modello di punta sia la Panda". Dopo una lunga tradizione che va avanti dall'inizio del Novecento, oggi alla guida della Fita c'è John Elkann, erede della famiglia Agnelli, dinastia che ha dato i natali all'azienda.