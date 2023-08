Flavio Briatore porta in vacanza i figli Nathan e Leni Klum: foto e video del relax in barca

Flavio Briatore posa sorridente tra i suoi due figli Nathan Falco, nato 13 anni fa dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, avuta nel 2004 dalla ex compagna, la modella tedesca Heidi. "Vacanza a Monaco" scrive l'imprenditore a corredo del post che ha mostrato lui e i suoi ragazzi in un momento di relax in barca e poi, ancora, in mare, mentre si divertono nuotando. Le foto confermano gli ottimi rapporti dei due fratelli che, benché non vivano insieme, hanno dimostrato anche in altre occasioni di avere un'ottima sintonia.

Leni Klum è nata dall'unione tra Klum e Briatore. L'ex manager di Formula1 non ha mai riconosciuto la sua primogenita, decisione presa di comune accordo con la modella che l'ha cresciuta con il compagno dell'epoca, il cantante Seal, che l'ha poi adottata. Ciò nonostante padre e figlia si sono sempre frequentati e l'imprenditore dopo anni di riserbo si è aperto sull'argomento per la prima volta qualche tempo fa: "Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco" ha affermato in un'intervista anche per respingere le accuse di chi lo dipingeva come un padre assente. E sulla reazione di Nathan Falco alla rivelazione di avere una sorella più grande: "È contento. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto" raccontò l'imprenditore, "ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti". In quell'occasione Briatore raccontò anche di come tutti insieme siano soliti trascorrere le vacanze: "Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c'erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli" disse allora. E le foto postate anche in questa occasione ribadiscono la serenità della loro famiglia.

Di seguito il video postato nelle storie Instagram di Flavio Briatore