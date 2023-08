Briatore saluta la figlia Leni: la foto con Nathan Falco (che mostra una parte della villa dell'imprenditore)

Il 19 agosto Leni Klum è arrivata a Monaco, per la precisione alla casa del padre, Flavio Briatore, e per l'occasione l'imprenditore aveva organizzato un pranzo con i controfiocchi (con anche una torta personalizzata). Sono stati giorni intensi quelli trascorsi insieme e ovviamente non poteva mancare Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Briatore.

I tre hanno viaggiato in barca, hanno pranzato e cenato insieme Flavio ha anche incontrato, per la prima volta, il fidanzato di Leni (Aris Rachevsky, americano nato in California nel 2003, ex attore e giocatore di hockey), figlia non riconosciuta nata 19 anni fa dalla relazione con la top model Heidi Klum. La famiglia allargata ha navigato tra i mari della Costa Azzurra ed è anche approdata al Twiga, uno dei prestigiosi locali gestiti proprio da Briatore.

Leni, che ha seguito le orme materne ed è una modella (ha sfilato e posato per importanti brand come Dior o Intimissimi), ha lasciato la casa paterna e per l'occasione Briatore ha deciso di condividere una nuova foto di famiglia nella quale orgoglioso abbraccia i suoi due amati figli. Leni, a differenza di Nathan Falco, non è cresciuta con Briatore ma con il noto cantautore Seal (con il quale Heidi si è separata nel 2014. Dal 2019 Heidi è sposata con Tom Kauliz, ndr) e Flavio non l'aveva mai riconosciuta. Oggi però i rapporti tra i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio.

Nello scatto - da cui si intravede quello che sembrerebbe essere l'ingresso della villa di Monaco di Briatore con un grande specchio incastonato in un muro ornato da stucchi e al centro un enorme dipinto, a terra un parquet nero e si intravedono anche una grande composizione floreale e riflesso nello specchio una pianta - l'imprenditore scrive "See you soon Leni" ovvero "Ci vediamo presto Leni" lasciando così presupporre che molto presto si rivedranno.