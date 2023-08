Flavio Briatore organizza un pranzo di benvenuto per la figlia Leni (e conquista tutti): la torta speciale

Una tavola imbandita è il modo migliore per dare il benvenuto a qualcuno. Lo sa bene Flavio Briatore, che ha voluto così accogliere la figlia Leni, che quest'anno sta trascorrendo le vacanze insieme al papà e al fratello Nathan Falco. Una famiglia allargata che è riuscita a ritrovare la serenità solamente negli ultimi due anni, dopo un lungo periodo di distanza. Sì perché Leni non è mai stata riconosciuta da Briatore, per motivi che spiegheremo di spiegheremo di seguito. Certo è però che oggi l'imprenditore sta facendo di tutto per recuperare il tempo perso: al suo arrivo, Leni si è infatti trovata davanti una meravigliosa torta con panna e frutta e con su scritto "Benvenuta, Leni". Tutt'intorno leccornie di ogni tipo. "Picnic in giardino", lo ha chiamato Briatore, che ha voluto condividere la foto del pranzo di benvenuto su Instagram. Insieme a loro, anche Nathan Falco, secondogenito del manager.

Tutti pazzi per la sorpresa organizzata da papà Flavio. Oltre ventimila i like collezionati dal post. "È bellissimo vedere un padre con i suoi figli", scrive qualcuno, a cui fanno eco tanti altri follower. "Bravo Flavio, tieni uniti i fratelli". E ancora: "Un tesoro infinito! Vita familiare!". Tutti insomma sembrano apprezzare le intenzioni dell'imprenditore di recuperare il tempo andato.

Nata nel 2004, Leni è figlia di Flavio e della modella Heidi Klum. Solamente l'anno scorso però Briatore si è pubblicamente riavvicinato alla ragazza, che nel frattempo è diventata modella proprio come la mamma. I due infatti interruppero la relazione prima della nascita della bambina e Briatore si è sempre opposto al test del dna. Il motivo lo ha spiegato negli anni successivi: a crescerla è stato il cantante Seal, compagno di Heidi negli anni successivi. "All'epoca vivevo a Londra, Heidi a Los Angeles", ha raccontato Briatore. "Potevamo sentirci al telefono ma non bastava e un neonato deve crescere con la madre. Poi è arrivato Seal. Un bambino deve crescere in una famiglia. Per questo motivo ho deciso di lasciare che Leni vivesse con sua madre, io ero lontano e troppo impegnato con il lavoro".

Con Nathan invece è stato diverso. "Nathan ho potuto godermelo", ha confidato sempre in occasione della stessa intervista. Lui ed Elisabetta Gregoraci erano infatti sposati già da due anni e si sono separati solo nel 2017, ovvero sette anni dopo la nascita del bambino. Una separazione consensuale, tanto che tra i due oggi i rapporti sono molto sereni. Non a caso, anche Elisabetta è felice della riconciliazione tra Briatore e Leni: c'è anche la sua emoticon a forma di cuore, tra i commenti in calce al post.