Flavio Briatore, vacanze con la famiglia allargata e la prima foto con "l'altra figlia" Leni

Flavio Briatore è in vacanza con la famiglia allargata. Oltre a Nathan Falco e alla sua ex Elisabetta Gregoraci, l'imprenditore piemontese ha incluso, nelle vacanze di famiglia, anche l'altra sua figlia, Leni, avuta nel 2004 con la top model Heidi Klum con cui aveva avuto un flirt. Leni, all'anagrafe Helene Boshoven Klum, è stata adottata dal cantante britannico Seal che, ai tempi, era il marito della modella tedesca e Briatore su questa vicenda ha sempre mantenuto il massimo del riserbo non parlandone spesso e non pubblicando foto della figlia. Briatore, inoltre, non avrebbe mai fatto il test del DNA per verificare la sua paternità né l'avrebbe mai riconosciuta come figlia ma ha sempre mantenuto un rapporto stretto con la bambina. Questa volta, però, ha rotto quel suo "patto di riservatezza" pubblicando, per la prima volta, una foto insieme ad entrambi i suoi figli, Nathan Falco, avuto con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci e quella che dovrebbe essere la sua primogenita, Leni Klum.

In questi giorni la famiglia allargata di Briatore è nei pressi di Capri in una vacanza in barca tra buon cibo, tuffi in mare e tanto divertimento insieme a tutti e due i suoi bambini e l'ex moglie. L'imprenditore, inoltre, è stato anche presente al concerto benefico di Jennifer Lopez, ieri sera sull'isola.

Non è la prima volta, però, che Briatore passa un'estate con Leni. L'imprenditore, infatti, aveva rivelato in una recente intervista con Repubblica che anche l'estate scorsa aveva passato del tempo con la ragazza, sempre a Capri e sempre in compagnia dell'ex Elisabetta Gregoraci ma, in quella occasione, era presente anche Heidi Klum e suo marito.

"Nathan è contento di avere una sorella" affermava Briatore nell'intervista dove, inoltre, specificava di non aver avuto un rapporto giornaliero con la figlia ma di amarla lo stesso. Leni, oggi diciottenne, ha intrapreso la stessa carriera della mamma diventando modella ed è molto seguita e apprezzata sui social con oltre 1 milione e mezzo di followers.

In tanti hanno apprezzato la scelta di Briatore di mostrarsi con entrambi i suoi figli pur non avendo mai "riconosciuto" ufficialmente Leni come sua figlia naturale ma c'è anche chi l'ha criticato come un esempio da non seguire proprio per non aver mai riconosciuto quella che sa di essere sua figlia.

Quando Nathan Falco ha scoperto di avere una sorella

Nathan Falco ha saputo da suo padre di avere una sorella solo due anni fa. Il dodicenne, però, sapeva già tutto perché aveva trovato online molti titoli di giornale sulla questione senza, però, mai parlarne direttamente con il padre, forse per pudore come ha rivelato lo stesso Briatore. I due ragazzi, però, all'insaputa dei genitori avevano già iniziato a seguirsi su Instagram e sembra proprio che abbiano stretto un rapporto facendo tutto da soli.