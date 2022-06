Flavio Briatore: "Mio figlio andrà in collegio in Svizzera, spero che segua le mie orme"

La vita da imprenditore, l'affetto per le donne che hanno fatto parte della sua vita, l'amore immenso per il figlio, nato 12 anni fa dal matrimonio con la ex moglie Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore racconta molto di sé nell'intervista rilasciata a 7, il settimanale del Corriere della Sera, soffermandosi soprattutto sul rapporto con il suo Nathan Falco.

"Un piccolo Briatore con molto più culo di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna" dice il manager 72enne descrivendo il figlio: "Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri". Nei progetti futuri c'è anche la possibilità che il bambino frequenti un collegio. Il perché di questa scelta? "Quando avrà 14 anni, a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere" spiega: "Dopo spero che studi Food & Beverage administration per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni. Se poi decidesse di diventare matematico....".

Il rapporto con Nathan ed Elisabetta Gregoraci

Nonostante la separazione, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono molto presenti l'uno nella vita dell'altra e, soprattutto, nell'educazione di Nathan per il quale si prendono insieme, da genitori, tutte le decisioni: "Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più", aggiunge ancora l'imprenditore che, rispetto alle regole date al figlio, spiega come un iniziale disaccordo con lui diventi poi un'occasione per ragionare insieme: "Può essere in disaccordo, ma alla fine decido io. Ma non è un'imposizione,m ma un modo di ragionare. Glielo spiego: 'Tutto ciò che faccio adesso è per te, ora non lo capisci ma un domani lo capirai".

Flavio Briatore single

Capitolo sentimentale: nessuna donna, al momento, è presente nella vita di Flavio Briatore. "L'unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età... Spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità" confida: "Ho solo necessità di passare del tempo con Falco ed Elisabetta. Perché anche se siamo separati resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro".

E sulle sue tre famose ex Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum, ritratte con lui in una recente foto durante il Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo: "Sono le tre persone più importanti della mia vita" dice: "Alla base c'è la correttezza, l'amicizia dopo un rapporto d'amore deve continuare, dovremmo sforzarci tutti di fare in modo che sia così".