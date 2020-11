Mentre Gregoraci è al Gf Vip, Briatore tuona: "Ecco perché porto Nathan a Dubai"

"Il gossip non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l'apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l'altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire". Lo chiarisce in un post sul suo profilo Instagram l'imprenditore Flavio Briatore nei giorni in cui non sono mancati rumors circa i motivi che lo hanno spinto a portare con sé il figlio negli Emirati Arabi.

Briatore col figlio a Dubai

E ancora: "Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi". Fra le ipotesi che erano state avanzate e che hanno fatto infuriare il manager, c'è chi ha avanzato il desiderio dell'ex patron della Formula 1 di allontanare Nathan dalle polemiche e dal gossip di cui è protagonista la mamma, Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip.

Intanto Elisabetta Gregoraci pensa a lasciare il gioco

Nel frattempo Elisabetta si prepara a lasciare la Casa di Cinecittà in anticipo rispetto alla data di chiusura del reality show, proprio perché ha dichiarato di non riuscire a trascorrere le festività natalizie lontana dal figlio. Già perché se fino a qualche giorno fa la finale del programma era prevista nelle prossime settimane, ora la produzione ha deciso di posticiparla a febbraio, scatenando incertezza tra i concorrenti. "Vi saluterò - ha dichiarato l'ex moglie di Briatore dopo la diretta - per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e con le persone che amo".