Flavio Briatore, il jet privato è da sogno: le foto, tra interni in pelle e cuscini ricamati

Negli ultimi mesi Flavio Briatore ha cominciato a condividere parte della sua vita quotidiana su Instagram. Non solo gli impegni professionali, ma anche l'amore per i figli Nathan Falco e Leni Klum (figlia mai riconosciuta ma con cui si è riconciliato di recente, ndr), con cui si è spesso immortalato in vacanza quest'estate, tra la Costa Azzurra e Forte dei Marmi. E così oggi decide di regalare al suo milione di follower un altro spaccato di vita quotidiana, ovvero l'interno del suo jet privato. Immagini da sogno all'insegna del lusso.

Gli interni hanno colori sobri: i sedili in pelle nera, la moquette sul pavimento è grigio chiaro, tendente all'argentato. Le pareti specchiate, che servono appunto a rendere lo spazio più spazioso e luminoso alla percezione, danno direttamente sul bagno di bordo. E ancora, sui muri, ci sono grandi schermi che servono ad indicare la rotta e il punto esatto in cui l'aereo si trova in quel momento. Per non sfigurare in un ambiente così chic, anche l'imprenditore sfoggia un look en pendant: un paio di eleganti pantaloni neri con mocassini in pelle nera. Dai finestrini il paesaggio di montagna è spettacolare. Ignota la destinazione dell'imprenditore.