Flavio Briatore in viaggio con Leni, figlia mai riconosciuta. Arriva il commento di Naomi Campbell, sua storica ex

È piaciuta a tutti l'ultima foto di Flavio Briatore, quella in cui il manager si mostra finalmente vicino a Leni, la figlia mai riconosciuta nata dall'amore per la modella Heidi Klum. Quasi trentamila i like al post, compresi alcuni commenti di storiche ex fidanzate dell'imprenditore. Tra queste Naomi Campbell, top model degli anni Novanta, legata a Briatore negli anni d'oro della sua carriera, che ha lasciato come commento tre emoticon a forma di cuoricino: un modo per dimostra il suo apprezzamento. Anche Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, ha lasciato un commento identico. Mentre tra i commenti "vip" spunta anche quello di Simona Ventura, che scrive: "Complimenti Flavio! Ricordi cosa ci eravamo detti?", alludendo evidentemente a una conversazione avuta in passato, in cui i due hanno parlato proprio della paternità del manager.

È stata intensa la vita sentimentale di Briatore. Dal 1983 al 1987 è stato sposato con l'ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Poi il legame con Naomi, modella di fama internazionale, che ha avuto accanto dal 1998 al 2003. Breve la relazione successiva, quella con Heidi Klum, modella tedesca, da cui è nata appunto Hélène Boshoven "Leni": è nata nel 2004 ma i due si sono separati a gravidanza ancora in corso, tanto che l'imprenditore non l'ha mai riconosciuta, in segno di rispetto per Seal, nuovo compagno di Heidi, che ha cresciuto la bambina nel quotidiano. Infine, nel 2008, il matrimonio con la showgirl Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco e da cui si è separato consensualmente nel 2017.