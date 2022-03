Flavio Briatore è stato operato: la foto dall'ospedale

Flavio Briatore è stato operato al tendine d'Achille. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso imprenditore 71enne, a corredo di una foto che lo mostra in ospedale, seduto sul letto, con un tutore che tiene immobile la gamba.

"Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille" si legge nel post: "Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!".

L'intervento di tenoraffia è una particolare tipologia di operazione chirurgica che consiste nella sutura di due parti del tendine che risultano essere recise per via di un qualsiasi evento di natura traumatica o di una rottura spontanea su base infiammatoria o degenerativa. Considerato il sorriso immortalato nello scatto, Briatore appare in forma, pronto alla convalescenza che centinaia di follower sperano siano foriera di una completa e rapida guarigione.