Flavio Briatore e il tumore: "Le persone mi fermano per stringermi la mano. Gli dico di pregare"

Flavio Briatore sta bene. L'imprenditore, dopo aver dichiarato di essere stato operato per l'asportazione di un tumore benigno al cuore, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della prevenzione, della vicinanza che gli hanno mostrato il figlio Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci, ma anche del fatto che sa di essere un privilegiato perché si può permettere di pagare per le visite di routine fondamentali per fare prevenzione. "È vero - ha dichiarato al Corriere - siamo dei privilegiati. Dovremmo tutti poter fare i check up. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute" e a dirlo è lui ch per curarsi ha pagato: "Per curarmi a Milano ho pagato, non l'ho fatto gratis. E l'ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto".

Per tranquillizzare ancora di più, e soprattutto per ringraziare le moltissime persone che gli hanno scritto in questi giorni, l'imprenditore ha condiviso un nuovo video su Instagram. "Grazie volevo dirvi che sto bene. Voglio ringraziarvi tutti, mai immaginavo di avere tante manifestazioni d'affetto - ha dichiarato Briatore - da tantissima tantissima gente". Poi ha rivelato la reazione che in molti hanno nel vederlo per strada: "Ieri ho fatto una passeggiata e c'era un mucchio di gente che mi voleva stringere la mano e che mi chiedevano come stavo. Io non posso ringraziarvi tutti di persona, però grazie". Poi ribadisce che il suo scopo era quello di sensibilizzare sulla "prevenzione", ma ecco che poi ne aggiunge un altro: "Vi do un altro messaggio: ogni tanto pregare non fa male".