Briatore: "Le famiglie non vivono. Bisogna alzare i salari". Le reazioni: "Ti preghiamo candidati"

Flavio Briatore è stato ospite del nuovo podcast di Fabio Rovazzi, 2046, e ha parlato di tasse, lavoro e stipendi. "Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere?", così ha iniziato la sua riflessione l'imprenditore parlando anche del costo della vita. "Io mi chiedo: paghi l'affitto, c'è bisogno del dentista, c'è bisogno di pagare un paio di scarpe, c'è un'emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia. Aumentare i salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano ora. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare i salari e soldi spenderli bene", ha dichiarato ancora.

Le parole dell'imprenditore hanno suscitato moltissime reazioni e i commenti sotto al breve filmato sono moltissimi. Alcuni sottolineano che avere uno stipendio da 4.000 euro è un'utopia, altri che ci sono famiglie che con solo 1.500 euro mantengono due figli, altri ancora che la situazione nel Sud Italia è anche peggiore e infine c'è chi chiede a Briatore di candidarsi. "Ci vorrebbe una persona così a governare. Governerebbe come ha fatto con le sue aziende rendendole di successo. Unico imprenditore che ragiona pensando alla gente. Tanta stima", ha scritto qualcuno e ancora: "Flaviooooo ma vai a candidarti! Magari oh: io penso che vinceresti alla stragrande con vicino persone come te, con mentalità come te: l'Italia tornerebbe a vivere a grandi livelli. Ti ho sempre stimato e sempre lo farò". E poi: "Ci vorrebbe uno come lei al governo la ammiro molto e grazie per la comprensione che dà a noi sopravvissuti perché è quello che siamo". L'imprenditore non ha risposto a nessuno di questi inviti a entrare in politica, per ora...