Flavio Briatore: "In Sardegna trasporti disastrosi. I politici non fanno nulla, ma lo stipendio lo prendono comunque"

Flavio Briatore per la Sardegna. L'imprenditore ha pubblicato un video di denuncia sul proprio profilo Instagram nel quale denuncia lo stato di degrado nel quale vertono i trasporti nell'isola. La chiama "isola isolata" con "trasporti disastrati" per cui "la politica non fa nulla". Le sue parole probabilmente non sono disinteressate, lui a Porto Cervo ha uno dei suoi locali: il Billionaire.

Lo sfogo di Briatore però ha trovato consenso in molti sardi che lo seguono e che hanno commentato il suo video dandogli ragione. Tornare dal 'continente' per molti sardi spesso è complicato tra voli, navi e prezzi folli. I collegamenti via terra poi sono quasi nulli e qualcuno, ad esempio scrive: "È inaccettabile che nel 2024 ci vogliano due ore per raggiungere Porto Cervo dall’aeroporto di Olbia" o ancora "Verissimo, tutti gli anni un delirio. L’aeroporto di Alghero, imbarazzante a dir poco". L'invettiva di Briatore è stata anche l'occasione per altri cittadini del Sud Italia di lamentarsi per i trasporti fantasma: "È uguale per Puglia e Sicilia".

Lo sfogo di Briatore e il commento di Gregoraci

"La Sardegna è un'isola e la politica non si preoccupa dei trasporti. In Sardegna la gente arriva via mare o cielo. Magari è un concetto difficile da far capire alla politica ovvero spiegare che bisogna lavorare per avere più voli, per dare alla gente più possibilità di arrivare, per avere voli da altri paesi come Francia, Inghilterra etc. Tanto per loro tutto va bene, lo stipendio lo prendono lo stesso, meno fanno meno sbagliano, questo è un altro grande vantaggio", ha dichiarato Briatore. "Per cui cambia la politica, cambia il presidente di Regione e non cambia assolutamente niente", ha concluso l'imprenditore.

Assolutamente d'accordo con l'ex marito è Elisabetta Gregoraci che sotto al video ha lasciato un commento con due emoticon delle mani che applaudono.