Briatore, primo compleanno dopo la malattia: Gregoraci lo sorprende con la torta a cuore

A metà marzo Flavio Briatore ha scoperto di avere un tumore benigno al cuore. Si è sottoposto a un intervento e oggi sta bene, benissimo. Nonostante gli avessero consigliato di riposarsi lui appena ha potuto è tornato a lavorare. Al suo fianco, sempre presenti sia Elisabetta Gregoraci che il figlio Nathan Falco. E oggi, dopo aver vissuto un grande spavento, può festeggiare felice il suo 74esimo compleanno.

Immancabili gli auguri di Elisabetta su Instagram, ma anche un pranzo condiviso insieme ad alcuni amici. Per l'occasione Elisabetta ha sorpreso l'ex marito con una torta a forma di cuore. Un dolce che potrebbe avere un doppio significato: potrebbe essere legato sia all'amore e all'affetto che lei prova per il padre di suo figlio, ma anche all'operazione a cui Flavio è stato sottoposto solo un mese fa. "Happy birthday, stronger than ever", ovvero "Buon compleanno, più forte che mai", la scritta in nero posizionata sopra il grande cuore rosso.