Briatore operato al cuore: "Falco ha avvisato mia figlia Leni. Elisabetta Gregoraci sarà sempre parte della mia famiglia"

Flavio Briatore ha ripercorso l'iter che lo ha portato alla diagnosi tempestiva di un tumore al cuore e alla seguente operazione brillantemente riuscita, ma anche i suoi affetti più cari hanno avuto un ampio spazio nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il manager ha raccontato della grande emozione vissuta con il figlio Nathan Falco, commosso fino alle lacrime per la salute del suo papà, ma anche dell'enorme sostegno avuto dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci che già dopo il video social con cui è stato annunciato l'intervento, ha espresso tutta la sua vicinanza al padre di suo figlio mai abbandonato nei giorni peggiori.

"Elisabetta Gregoraci è stata molto carina, come Daniela Santanché, che è venuta a trovarmi diverse volte, e altri amici: non li ho avvisati tutti, prima di ricoverarmi, perché avrei solo creato problemi all'ospedale, con l'attenzione su di me", ha confidato Briatore parlando dei giorni di ricovero al San Raffaele di Milano. E sulla showgirl, madre del suo adorato Nathan: "Lei farà sempre parte della mia famiglia, mi ha dato la cosa più importante che ho, mio figlio. Già solo questo merita tutto il mio rispetto", ha precisato.

In questo periodo non è mancata neppure Leni, la figlia che Briatore ha avuto dalla modella Heidi Klum. Ad aggiornare la ragazza è stato proprio il fratello Nathan, come lo stesso manager ha raccontato: "Se ho sentito Leni? Sì, certo. Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito". Ottimi sono, infatti, i rapporti tra i due figli di Briatore che proprio l'estate scorsa hanno trascorso del tempo insieme in vacanza. Ed è facile immaginare che il loro legame sia stato ancor più forte dopo questo periodo segnato dalla preoccupazione di entrambi per il loro papà.