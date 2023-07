Flavio Briatore vacanza da papà con il figlio Nathan Falco: la foto sulla spiaggia di Ibiza

Mentre Elisabetta Gregoraci si trova a Monte Carlo, Flavio Briatore e il figlio, Nathan Falco, sono a Ibiza. L'imprenditore, che presto vedrà riaprire per la stagione il suo Billionaire in Sardegna, si sta godendo un po' di relax e bel mare in compagnia del figlio. Proprio Briatore ha condiviso su Instagram la foto di loro due insieme sulla spiaggia con la didascalia "Buongiorno da me e Nathan". A svelare invece dove i due si trovino è Nathan perché nelle sue storie Instagram ha condiviso un video di lui a bordo di quella che sembra una moto d'acqua con indicato il luogo ovvero "Balearic islands", cioè le Isole Baleari e tra queste c'è anche Ibiza.

Solo tre giorni fa, inoltre, il 12enne aveva pubblicato un post con un mix tra foto e video con scritto "Between Sardinia and Ibiza" ovvero tra la Sardegna e Ibiza, così il ragazzo sta trascorrendo la sua estate. Sui social non mancano i commenti, o meglio le critiche, su come così piccolo sia già immerso in tanto lusso.

In merito al figlio, Briatore ha un'idea ben precisa: "Indipendentemente dalla sua posizione sociale, se mio figlio verrà a lavorare da me dopo il liceo e vedrò che gli piace questo lavoro comincerà facendo il cameriere, non il padrone. Dopo 6 o 7 anni, se va bene, potrà anche fare il padrone". Questa affermazione nacque in seguito a un'accesa polemica nata sui social in merito ad alcune sue dichiarazioni sui lavoratori in Italia. "Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori o artigiani perché i figli li mandano all'università" aveva detto a Cartabianca l'imprenditore nell'ambito di una discussione sul futuro dell'imprenditoria italiana e per questo fu accusato di classismo e di attaccare il mondo dell'università. Per questo motivo Flavio parlò di come avrebbe inserito il figlio nelle sue attività, qualora lo volesse.