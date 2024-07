Luca Onestini al mare con una mora: ecco di chi si tratta

Gli utenti più attenti non si sono fatti sfuggire il dettaglio di coppia condiviso sui social. Nell'ultimo periodo Luca Onestini e la modella Sofia Monti sono soliti condividere sui social scampoli di vita dagli stessi posti, nello stesso momento; dettaglio che lascia pensare ad una frequentazione in corso. A sottolineare la possibile relazione in corso anche Deianira Marzano.

Ma chi è Sofia Monti? È una modella e ballerina che tra le esperienze lavorative vanta una partecipazione allo show di Piero Chiambretti "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" ma anche a "Danza con me", lo spettacolo di Roberto Bolle. Il suo profilo Instagram mostra vari scatti di lei, tra vita privata e lavoro ma nessun cenno all'ex gieffino.

Dalla fine della relazione con Ivana Mrazova si era parlato di alcuni flirt in corso, specie durante la sua esperienza al Gf spagnolo, che sono poi sfumati nel giro di poco. Questo nasce come un flirt estivo ma potrebbe decollare.