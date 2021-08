Flora Canto non può allattare il piccolo Niccolò per alcuni problemi dopo il parto

Flora Canto non può allattare il suo secondo figlio, Niccolò. A riverlarlo a Gente, è la stessa Flora che racconta alcuni problemi avuto dopo il parto.

Flora Canto e Enrico Brignano genitori bis

Il nuovo arrivato in casa Canto-Brignano ha sconvolto, in meglio, le vite dalla coppia e della loro prima figlia, Martina. Niccolò è nato a Roma, il 19 luglio, con un parto cesareo, un principio di mastite e poco latte non permettono e non permetteranno a Flora di allattare il piccolo. Questo ovviamente per una mamma può essere motivo di dispiacere, ma è importante affrontare i problemi e cercare di vedere soprattutto il bello, e cosa c'è di più bello di una nascita!

Canto, su Instagram, ha lanciato proprio questo messaggio condividendo tre foto in cui si vede la pancia post parto: “Volevo rassicurare le donne che mi scrivono che il non essere perfette, scolpite, toniche, dopo aver messo al mondo un figlio, è naturale; che non è tutto rose e fiori come sui social si tende a mostrare, dando di sé immagini da Wonder Woman. Volevo dire la verità, la mia verità, fatta di un corpo che cambia, di giorni delicati, nel mio caso culminati con un principio di mastite e poco latte, che mi hanno fatto smettere di allattare”.