Flora Canto deformata da FaceApp: la stoccata alle influencer

Nella home di Facebook in estate è un susseguirsi di scatti in costume. Dalle spiagge ecco donne immortalate con i loro fisici perfetti. Fondoschiena generosi, pancia piatta, vita stretta. Delle immagini che spesso ci fanno attanagliare dal senso di colpa per non essere altrettanto in forma. Ma sui social lo sappiamo, c’è poco spazio per la realtà e molto spesso quei fisici perfetti su cui versiamo lacrime non sono altro che sapientemente scolpiti con App apposite. Una tendenza sempre più comune, sono molte le influencer che candidamente ammettono di ritoccare le loro foto. Pancia sporgente, smagliature, rughe, non sono più un problema visto che possono essere rimosse all’istante.

Il post di Flora Canto

Tuttavia questo costume 2.0 che allontana dalla realtà sta facendo storcere il naso a tanti. Tra di loro anche la showgirl Flora Canto, fresca delle nozze con Enrico Brignano, che ha voluto lanciare un duro j’accuse alle signore dal ritocchino facile. La Canto ha postato due sue immagini a confronto, una ritoccata con la celebre app FaceApp e l’altra al naturale. Nel primo scatto il ventre di Flora appare minuscolo ed il fondoschiena mastodontico, nella seconda foto eccola in tutta la sua bellezza al naturale.

La soubrette ha voluto corredare il post di una didascalia sibillina in cui non le manda a dire alle colleghe avvezze a modificare il loro corpo a favor di social: “Quando vedo le influencer e non solo.. con questi meravigliosi fondoschiena… e i vitini piccoli piccoli penso”che brave!!! Bevono tanta acqua e fanno tanto sport”! Poi però mi ricordo che c è FaceApp e tutto diventa più facile!( per me e per loro)”. Insomma la Canto l’ha voluta buttare sull’ironia, ricordando però ai followers l’importanza di filtrare i contenuti che appaiono su Instagram e magari cercare di essere più aderenti alla realtà.

La reazione delle vip

Un post che ha subito raccolto il plauso dei followers di Flora, soprattutto di tante donne dello spettacolo. In molti tra cui l’amica Tosca D’Aquino e Giulia Elettra Goretti hanno voluto ricordare alla donna come sia meglio al naturale. C’è poi chi fa ironia, come la comica Valeria Graci, che scrive: “Io ti preferisco nella prima foto”, o Valentina Persia che commenta: “Nella seconda non c’è lo scoglio a sinistra”. Qualcuno pare sia anche rimasta male dalla stoccata della Canto, è Elena Santarelli, che si sente tirata in ballo in quando addicted ad uno stile di vita sano: “Io bevo acqua e faccio sport ma sono come nella tua seconda foto, quindi stiamo bene”, chiosa.