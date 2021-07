Flora Canto dopo il parto: "Piano piano verso il recupero"

Flora Canto mamma bis. E' nato ieri Niccolò, il secondo figlio della showgirl ed Enrico Brignano. Il parto cesareo programmato è andato bene, ma ci vorrà qualche giorno per recuperare e tornare con il bambino a casa, dove ad attenderli c'è la sorellina Martina.

Oggi Flora è tornata a farsi vedere sui social ed è apparsa in gran forma, soprattutto considerando che sono passate appena 24 ore dall'intervento: "Piano piano verso il recupero - fa sapere - stamattina prima colazione fatta, un po' di latte preso e un po' dato. Un filo di trucco, vestaglietta profumata (nonostante il camice verde avesse il suo fascino) e via! Pronte per un nuovo inizio".

Flora Canto dopo il parto

Next stop matrimonio

Pronto per un nuovo inizio anche Enrico Brignano, che poco dopo la nascita di Niccolò le ha scritto: "Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino. Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre". Adesso invece non resta che aspettare a noi le nozze, tra i prossimi progetti della coppia.