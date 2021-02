Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio: l'annuncio

Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio. Ad annunciarlo è il (sempre informatissimo) giornalista Santo Pirrotta nel corso della trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe su Tv 8. "C'è un pancino che ancora non si intravede", spiega Santo, "E pensare che Flora, in una recente intervista, disse 'una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi'. Sarà la volta buona?".

Flora Canto ed Enrico Brignano, il secondo figlio in arrivo e l'amore per Martina

Nessuna conferma o smentita, al momento, da parte dei diretti interessati. Rebus totale, insomma, sul tempo della gravidanza e sul sesso del bebè, ma la discrezione del pancino lascia intendere che la showgirl sia intorno al quarto mese e non oltre.

Proprio di recente Enrico aveva condiviso su Instagram un tenero post in cui raccontava tutto il suo amore per la paternità di Martina, nata ormai quattro anni fa: "Mi ha fatto capire il senso della vita", aveva scritto via social, incassando il 'like' della compagna. Ed ora la coppia, legata da ormai sette anni, è pronta a fare il bis. Del resto già in passato i due avevano dichiarato di desiderare che Martina non rimanese figlia unica.

Matrimonio in arrivo?

E' dunque tempo di matrimonio per i due? Passata l'emergenza coronavirus, probabilmente sì. "Desideravamo un figlio più del sì - ha raccontato tempo fa Flora - Però ci sposeremo presto come nei film: in spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi".