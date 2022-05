Flora Canto alle prese con l’organizzazione del matrimonio con Enrico Brignano

Manca sempre meno al fatidico “sì” tra Enrico Brignano e Flora Canto. Le attesissime nozze tra il comico e la presentatrice, arrivate dopo 10 anni d’amore e due figli, sarebbero in programma per il mese di luglio.

A inizio Marzo sul sito del comune di Roma campeggiavano le pubblicazioni della coppia, tuttavia non è stata ancora resa nota la data ufficiale della cerimonia.

Si pensa che forse arriverà in anticipo rispetto a quanto annunciato da Flora che inizialmente aveva indicato il mese di luglio. Probabilmente già nella metà di giugno, considerando i tre mesi entro cui la legge impone di celebrare un'unione dopo l'affissione degli atti.

A gennaio Flora, ospite di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno aveva raccontato di essere ancora in ritardo con i preparativi: “Sono in ritardo con l’organizzazione, non ho ancora fatto gli inviti e non ho ancora scelto l’abito, ma la location sarà sul mare”. La conduttrice non svela la location, ma sul tipo di matrimonio ha le idee chiare: “Non si può ancora dire dove sarà il matrimonio, ma sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana”.

Il dettaglio sull’abito da sposa di Flora

In attesa del grande giorno, sui social negli ultimi tempi abbiamo visto la Canto accelerare i preparativi, con il consueto livello di stress e ansia che affligge le future spose.

Proprio ieri Flora ha annunciato ai followers di aver concluso la lista nozze, commentando: “Stanca ma felice. Manca poco…” con una sua foto intenta a sorseggiare un caffé, probabilmente per sostenere gli incalzanti ritmi dell’organizzazione.

Oggi in un’altra storia Instagram ha svelato qualche dettaglio in più sul suo abito bianco, immortalata nella boutique di un popolare marchio di abiti da sposa spagnolo, in compagnia degli amici Tosca D’Aquino e Antonio Perfetto, che stanno sostenendo la conduttrice nei preparativi.

La foto rivela dei vestiti della linea “stylish classic” dal taglio regale ed elegante. Che Flora calcherà la navata e dirà si al suo Enrico con un abito da principessa?

E pensare che l'attore si era sempre detto contrario al matrimonio: "Nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto, E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi”, aveva dichiarato in un’intervista.

Eppure persino un irriducibile come Brignano è capitolato sorprendendo la sua Flora con una romantica proposta all’Arena di Verona coronata da un sontuoso anello.