Flora Canto, manca pochissimo al parto: il dubbio su Martina

Manca pochissimo alla nascita di Niccolò, il secondo figlio di Enrico Brignano e Flora Canto. La showgirl sta trascorrendo gli ultimi giorni di gravidanza al mare, al Circeo, insieme alla primogenita Martina, impaziente per l'arrivo del fratellino. Ed è proprio lei a far venire qualche dubbio alla futura mamma bis.

"Voi li avete fatti venire i vostri primi figli a trovarvi in ospedale?" chiede su Instagram alle mamme-follower, e ancora: "O si mettono a piangere nel momento in cui devono salutarvi e tornare a casa?". La compagna - e a breve futura moglie - dell'attore romano si preoccupa per i giorni in cui dovrà lasciare sola Martina, poi arriveranno anche quelli su come ricreare un nuovo equilibrio in quattro, con l'ultimo arrivato.

Il parto cesareo

Flora Canto farà un parto cesareo, già programmato anche se non ha ancora svelato la data. Anche Martina, la primogenita, che oggi ha 4 anni, è nata con il cesareo perché aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo. Da un momento all'altro potrebbe arrivare il lieto annuncio.

Alcune foto di Flora Canto al mare