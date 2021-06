Flora Canto, gravidanza agli sgoccioli: "Farò un cesareo programmato"

La nascita del secondo figlio è prevista per la fine di luglio

"Niente filtri, solo pancia". Flora Canto pubblica su Instagram alcuni scatti al mare con il pancione - accarezzato dalla figlia Martina - condividendo con i follower gli ultimi momenti di questa gravidanza. Niccolò, il secondo figlio della showgirl e del compagno Enrico Brignano, nascerà a fine luglio ed è già stata stabilita la data.

"Farò un cesareo programmato" ha fatto sapere Flora Canto a Di Più senza però svelare il giorno del lieto evento, deciso insieme ai medici. Anche Martina, la primogenita, che oggi ha 4 anni, è nata con un parto cesareo perché aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo. E' stata lei a chiedere insistentemente un fratellino - per la gioia del comico romano, che non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia - e anche a scegliere il nome. Flora alla fine ha ceduto e ora non vede l'ora di conoscere il suo bambino, che spera di allattare quanto più possibile.

Enrico Brignano e Flora Canto pronti per il matrimonio

Con l'arrivo di Niccolò, la coppia sembra finalmente pronta a fare il grande passo. Di matrimonio se ne parlava già da un po', poi il Covid ha fatto cambiare idea anche a Flora Canto, che da anni sogna quel giorno e quindi ha preferito aspettare tempi migliori, soprattutto per poter festeggiare come si deve. Nel 2022, con due figli come testimoni del loro grande amore, finalmente arriverà il tanto atteso 'sì'.

Le foto pubblicate da Flora Canto