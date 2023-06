La rivelazione di Flora Canto: cosa ha fatto con i soldi guadagnati a Uomini e Donne

Showgirl, attrice, sposata con Enrico Brignano e mamma dei loro due figli, Martina e Niccolò. Pensando a Flora Canto oggi Uomini e Donne è l'ultima cosa che viene in mente, eppure i primi passi in tv li ha mossi proprio nel dating show di Canale 5 come tronista, nel 2006.

Nessun rimorso della scelta fatta in quel periodo, anche se oggi, in un'intervista a TvBlog, ammette: "Se fai la tronista ci metti un po' di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l'attrice, la conduttrice". Ed è quello che è accaduto a lei, ma proprio grazie ad altre scelte fatte dopo il programma ed è a questo proposito che Flora Canto ha rivelato cosa ha fatto con i soldi guadagnati in quei mesi: "Se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa. Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi".

Successivamente sono arrivati ruoli in film o a teatro, e nel 2019 la partecipazione a Tale e Quale Show, dove ha dato prova anche delle sue doti canore.