Il tiktoker da 6.3 milioni di followers: "Preso a calci e pugni senza motivo. Nel 2022 non può accadere”

Continua l'odio nei confronti dei tiktoker che, se spesso resta virtuale e verbale, questa volta si è tramutato in una violenta aggressione di gruppo. È quanto accaduto a un tiktoker, un ragazzo che viene seguito da ben 6,3 milioni di followers e che è stato accerchiato da un gruppo di cinquanta persone in un parcheggio e preso a calci e pugni. È successo dopo una festa di Halloween in discoteca a cui Florin Vitan, un influencer di origini rumene molto noto su Tik Tok, che, dopo essere andato in discoteca in occasione del 31 ottobre, si è ritrovato al centro di un atto di odio nei suoi confronti.

Florin, che propone sul noto social contenuti comici e divertenti, ha raccontato in prima persona di essere stato picchiato senza un motivo in un parcheggio rivelando tutti i dettagli di quanto accaduto e denunciando un atto di estrema violenza che, al giorno d'oggi, non dovrebbe esistere soprattutto a causa di una assurda invidia nei confronti di un ragazzo che cerca solo di strappare un sorriso alle persone con i suoi contenuti social.

"Ciao ragazzi so che mi vedete in queste condizioni, un po' gonfio, è un po' di tempo che sto facendo avanti e indietro tra casa e ospedale e visto che si sta spargendo la voce vorrei essere io in primis a parlarvi di quello che è successo - ha detto Florin raccontando l'evento ai suoi fan -. Per la festa di Halloween mi sono recato verso una discoteca che conosco per salutare un po’ di persone e a fine serata, dopo essere stato riempito di insulti e minacce pesanti, sono stato aggredito e massacrato di botte da 50 persone in un parcheggio. Sto facendo questo video per tranquillizzarvi e dirvi che mi sto riprendendo"

Il tiktoker si è poi lamentato di questa violenza nei suoi confronti e ha sottolineato il suo disappunto per queste scene che, nel 2022, non dovrebbero esserci.

"E dirvi che comunque ancora nel 2022 ci sia questo schifo - ha continuato Florin - perché un ragazzo che prova a fare dei video per strappare un sorriso alle persone debba ricevere quest’odio totalmente a caso e venga massacrato di botte in un parcheggio insieme ai suoi amici», dice ancora, provato dal racconto della sua versione dei fatti. Il suo racconto si conclude con una domanda rivolta ai suoi follower, sempre nelle story di Instagram: «Solo io vengo bullizzato perché faccio video su TikTok?».