La folla urla "Shakira, Shakira", Piqué reagisce male: i video

Un fuoriprogramma decisamente fastidioso quello con cui Gerard Piqué ha dovuto fare i conti durante la super festa nella discoteca Fizt di Madrid per celebrare la fine della Kings League. L'ex difensore del Barcellona e della Spagna, ideatore del torneo che vede sfidarsi squadre composte da sette giocatori tra cui streamer, campioni del calcio del passato e celebrità, si trovava a parlare al microfono in mezzo alla folla quando un certo punto un coro ha iniziato a urlare il nome di Shakira, ex compagna di Piqué.

"Cosa c'è che non va? Io sono il campione del mondo e voi non siete nessuno", ha risposto il giocatore, evidentemente stizzito, dopo qualche momento di imbarazzato silenzio. A peggiorare la situazione è entrato in scena l'ex portiere Iker Casillas che per ricordare l’impresa del 2010 in Sudafrica ai Mondiali, ha chiesto al dj la canzone Waka Waka, colonna sonora della competizione calcistica cantata proprio da Shakira che contro di lui ha scritto un brano-vendetta ormai nella storia della musica e delle "guerre" tra ex. Oggi tra i rapporti burrascosi tra i due sembrano appianati, ma la loro storia d'amore resta impressa nella memoria dei fan che, come in quest'ultimo caso, non rinunciano a ricordarla nei momenti più impensabili.