Il boss di Gomorra, Fortunato Cerlino, è diventato papà bis

Fortunato Cerlino è papà bis. L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Don Pietro Savastano nella serie tv Gomorra.

L'attore su Instagram ha pubblicato la foto della mano della neonata, la didascalia è intima e semplice: il solo nome della piccola "Lea". Stessa dinamica usata anche quando nacque Delfina, la prima figlia, avuta sempre con la compagna Antonella Sava.

Sono stati molti i colleghi e gli amici che si sono congratulati commentando lo scatto, immancabile Salvatore Esposito che con Cerlino ha condiviso il set di Gomorra e ancora Giuliano Sangiorg, Marco Giallini, Bianca Guaccero.

Fortunato Cerlino e il matrimonio con Antonella Sava

Il 23 luglio 2018 Fortunato Cerlino e Antonella Sava sono convolati a nozze. I due, erano già genitori di Delfina da quasi un anno. I due si sono uniti in matrimonio a Trieste, dove l'attore stava girando la seconda stagione della serie ‘La Porta rossa’.

La cerimonia molto intima è stata celebrata davanti a 30 invitati e qualche dettaglio ulteriore era stato svelato dall’attore in un’intervista a Vanity Fair.

“Io e Antonella ci siamo fidanzati in spiaggia: volevamo vedere Samantha Cristoforetti e, mentre in cielo passava quella che per noi era la Cristoforetti, ci siamo dati il primo bacio. Il mare doveva tornare in questo evento”, aveva confidato Cerlino: “Così, dopo la cerimonia in Comune, siamo andati tutti a pranzo in un locale sul mare. Poi passeggiata in città e la serata ancora insieme. Più in là faremo anche una festa a Roma".