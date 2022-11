La commovente foto inedita di Lady D

Il 2 Novembre è stata la festa dei defunti. Una giornata per ricordare i propri cari venuti a mancare, in cui anche la famiglia di Lady D ha voluto ricordare la donna scomparsa in un incidente d'auto nel 1997. Charles Spencer, 58 anni, per l’occasione ha postato una foto inedita insieme al padre John Spencer e la sorella maggiore defunta.

Un tributo speciale su Instagram

Il nono conte Spencer ha condiviso un dolce tributo su Instagram: “Oggi è il giorno dei defunti, quando è consuetudine ricordare le anime di coloro che ami, che se ne sono andati: è conosciuto in alcune parti del mondo come il giorno dei morti”, ha scritto il fratello minore di Lady D sui social. “Una fotografia profondamente toccante per me dell'estate del 1989, quando ci fu una festa ad Althorp per celebrare il 65° compleanno di mio padre all'inizio di quell’anno”.

Una foto inedita

Nel ritratto formale è possibile vedere John seduto tra i suoi due figli minori. Il padre e il figlio elegantissimi in smoking, mentre la Principessa del Galles brilla in un abito da sera monospalla color champagne. Non erano presenti le due sorelle maggiori di Charles e Diana - Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes - o la loro madre, Frances Shand Kydd , che divorziò dal padre nel 1969.

La festa di compleanno di John è stata ospitata presso la Althorp House , l’antica tenuta della famiglia Spencer nel Northamptonshire, in Inghilterra, dove è cresciuta la principessa Diana. Il patriarca dopo lo scatto postato da Charles avrebbe dovuto affrontare sfide per la salute negli anni successivi. Nel marzo 1992 fu ricoverato in ospedale per una polmonite. In seguito ha avuto un infarto ed è morto all'età di 68 anni. Cinque anni dopo, nell'agosto del 1997, Diana avrebbe tragicamente perso la vita a 36 anni in un incidente d'auto a Parigi.