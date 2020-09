Franca Leosini e il corteggiatore hard: "Un detenuto mi ha mandato le misure dei suoi attributi"

Dietro le quinte della vita di Franca Leosini. Intervistata da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, la regina della cronaca nera racconta le ripercussioni di una professione così delicata aneddoto dopo aneddoto. A partire da quella volta che un detenuto ha provato a corteggiarla inviandole una lettera bollente, fino al timore vissuto trovandosi faccia a faccia con un omicida.

"Disegnini con le sue misure"

Quando Selvaggia chiede a Franca se qualche carcerato ha mai fatto avances, la risposta della giornalista va dritta al punto. "Uno di loro mi ha mandato le misure dei suoi attributi personali", rivela la conduttrice dell'iconica trasmissione di Rai Tre 'Storie Maledette', enunciando ovviamente il peccato ma non il peccatore. "C'erano i disegnini con le sue misure. Magari ha pensato di inviarle per una mia fruizione con la fantasia. Una cosa incredibile". Gli ha mai risposto? "Mai. Non l'ho ha mai intervistato".

"Quella volta che il regista ha dato lo stop"

Leosini non nasconde inoltre lo spavento vissuto durante un colloquio con Mario Mariolini, anche detto Il cacciatore di anoressiche per via del desiderio sessuale provato nei confronti delle donne affette da anoressia, oggi condannato per l'omicidio della compagna Monica. "Durante l'intervista sono sentita minacciata. Gli ho rivolto una domanda che probabilmente lo aveva innervosito. Ho pensato mi avrebbe messo le mani al collo. Il regista ha capito e ha dato lo stop".

"Chiedo sempre che non ci siano agenti di sicurezza in stanza con me e i detenuti - rivela ancora Leosini - Anche se sanno che milioni di persone seguiranno la trasmissione, non sopportano il giudizio di prossimità".