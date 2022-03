Franca Leosini: "Mia sorella è morta in un incidente"

Bravissima a raccontare le storie degli altri, tra luci e ombre, è raro che Franca Leosini parli di sé. Lo ha fatto ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, rivelando di aver perso tragicamente la sorella quando era molto giovane. Ricordando i primi amori, la giornalista ha fatto sapere: "Il mio primo amore è stato con un uomo molto più grande di me. Avevo una sorella, che purtroppo è morta in un incidente. Aveva dodici anni più di me. Grazie a lei le mie prime frequentazioni sono state con persone molto più grandi di me".

E tornando al primo amore: "Aveva 34 anni, io 17. Era un ingegnere. Mi diceva che quando mi teneva tra le braccia era come stringere tra le mani le palline di un albero di Natale". La conduttrice di Storie Maledette ha parlato anche dei suoi esordi nel mondo del giornalismo: "Ho iniziato da un giornale di moda che però aveva anche pagine letterarie. C'erano dei redattori bravissimi. E' successo a Capri. C'erano questi redattori e il vicedirettore che a un certo punto mi commissionarono un pezzo. Io l'ho scritto ed ebbe un totale riscontro che loro immediatamente mi hanno fatto un contratto". Sull'arrivo in Rai: "Il primo giorno fu un'ospitata. Tante volte le circostanze aiutano i nostri percorsi. Parlo in generale, logicamente bisogna avere una capacità e la prontezza di cogliere l'occasione che ti viene offerta dal destino. Il destino qualche volta ti apre delle strade, poi spetta a noi saperle cogliere".

Amatissima dal pubblico, è grata a questa popolarità: "Mi gratifica molto. Non amo particolarmente le persone pubbliche che a un certo punto hanno la spocchia di lamentarsi della gente che li ferma - ha spiegato -. Io quando vado al supermercato so quando entro e non so quando esco. Vengo fermata in continuazione, ma sono felice di questo. Lavoriamo per gli altri, quando siamo circondati da affetto dobbiamo restituire ciò che ci viene dato. Non apprezzo chi fa il nostro mestiere e a un certo punto mostra fastidio verso il pubblico. Più che stupirmi, quasi mi indigno. Quando mi chiedono di fare una foto, sono felicissima".