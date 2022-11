"Francesca Pascale e Paola Turci vogliono allargare la famiglia"

Francesca Pascale e Paola Turci dopo il matrimonio, celebrato a luglio, stanno vivendo un momento di particolare gioia. Le loro giornate sono molto movimentate perché si prendono cura di ben 18 cagnolini, ma secondo un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi starebbero pensando di allargare ulteriormente la loro famiglia.

La coppia, infatti, starebbe pensando ad un "affido o un'adozione". Purtroppo in Italia per le coppie dello stesso sesso non è possibile l'adozione o l'affido di bambini o bambine. Nell'Unione europea è consentito in: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia che è stata l'ultima ad aggiungersi alla lista. Fuori dall'Ue è concesso in Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.

Pascale e Turci non sarebbero le prime a voler adottare, ma vivendo in Italia la questione sarà sicuramente molto complessa. Recentemente Tiziano Ferro, che vive negli Stati Uniti, è diventato papà di due bambini, il come non è mai stato svelato per tutelare la privacy dei piccoli, ma la gioia che hanno provato lui e il marito, Victor Allen, quella non è mai stata celata. Due domeniche fa, ospite da Verissimo il cantautore non ha potuto trattenere le lacrime vedendo il video messaggio, con tanto di lettera, che Victor gli ha inviato e nel quale ovviamente parlava di quanto mancasse a lui e ai loro bambini, Andres e Margherita.