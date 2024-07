Francesca Barra, il figlio Renato compie 18 anni: "Il dono più prezioso sono le tue sorelle". Le rare foto

Il figlio maggiore di Francesca Barra, Renato, ha compiuto 18 anni. La maggiore età è un traguardo importante anche per i genitori e per questo motivo su Instagram ha voluto dedicare al suo "Renatino" una dedica commovente con tanto di foto inedite che raccontano i momenti salienti dei loro primi 18 anni insieme.

Ci solo loro abbracciati quando il neo-diciottenne aveva solo qualche mese, loro insieme adesso, poi nel giorno delle nozze di Barra, 46 anni, con l'attore Claudio Santamaria, 49 anni, e lui insieme alle sorelline. Momenti di quotidiana felicità che non possono non scandire la memoria della giornalista.

"Auguri a mio figlio Renatino che oggi compie diciotto anni. Mentre corre in quel dedalo che è il mondo, sagace e indipendente com’era da bambino, le mie braccia saranno sempre tese come in questo abbraccio", questo l'incipit del messaggio di Barra. "Potevo fare meno, di più, meglio, peggio… chissà. Non c’è giorno che un genitore non se lo chieda e non c’è giorno in cui non ti chiedano il conto delle tue azioni. C’è stata una fase di semina, una di pazienza e una di osservazione (questa)". Poi una riflessione legata al non essere figlio unico: "Fra tutti i pensieri di madre c’è una dolce certezza. Sono felice di avergli dato il salvagente più prezioso: fratelli e dunque alleati. Tutto sommato potrò brindare anche io, questa sera, alla vita! Siete la somma dei miei giorni felici".

Francesca Barra, i figli e il matrimonio con Claudio Santamaria

Barra ha quattro figli: Renato, nato nel 2006, Emma Angelina, nel 2013, e Greta, nel 2016, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, sposato nel 2005 e con il quale si è separata nel 2016. Nel 2017 Francesca si è sposata con il compagno, l'attore Claudio Santamaria, prima in gran segreto a Las Vegas e poi a Policoro, città natale della giornalista. I il 2 febbraio 2022 è nata, invece, la prima figlia della coppia, Atena. Anche Santamaria era già padre di Emma, avuta dalla designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi.

Quello tra Claudio e Francesca è stato amore a prima vista: i due si erano conosciuti e piaciuti quando avevano 11 e 16 anni, poi si sono incontrati per caso a una cena organizzata da amici e non si sono più lasciati.