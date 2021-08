Francesca Barra è incinta: aspetta il primo figlio da Claudio Santamaria

Lo hanno custodito come il più prezioso segreto per oltre tre mesi, ma adesso Francesca Barra e Claudio Santamaria non riescono più a trattenere la gioia per l'arrivo del loro primo figlio e hanno deciso di condividerla con tutti.

Su Instagram l'annuncio della giornalista, che sulla foto ha già un pancino molto evidente: "Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio siamo in felice attesa. Ora sì che c'è la pancina".

Francesca Barra annuncia la gravidanza su Instagram

Il dramma dell'aborto

La coppia, convolata a nozze nel 2017, desiderava fortemente un figlio. Due anni fa lo hanno perso, vivendo un momento molto difficile, come aveva fatto sapere lei: "Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio - scrisse allora in un post - Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l'ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe". Il loro amore è stato capace di superare anche questa tempesta e ora non stanno nella pelle. La famiglia si allarga e il bebè avrà già quattro fratelli: Emma, Renato e Greta - i tre figli che la Barra ha avuto dall'ex marito Marcello Molfino - e un'altra Emma, figlia dell'attore romano.