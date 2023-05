Francesca Barra difende Laura Chiatti: "Ha espresso un gusto personale". E spara a zero sul femminismo

"Io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l'eros, me lo uccide". Dopo queste dichiarazioni - fatte tra una risata e l'altra a Domenica In - Laura Chiatti è stata travolta sui social da critiche e insulti.

L'attrice si è dovuta addirittura giustificare, specificando che stava scherzando, ma neanche questo è bastato a placare gli animi di infervorate femministe (e non solo) che l'accusano di sessismo. Qualcuno però è dalla sua parte e prende posizione pubblicamente, come Franesca Barra: "Ma veramente volete crocifiggere Laura Chiatti perché ha espresso un gusto personale e l'ha espresso in modo chiaramente ironico? - ha scritto tra le storie Instagram - Ma davvero volete farne un caso? Sono talmente basita dalla bassezza delle critiche che stavo rinunciando a commentarlo perché ho sperato ottimista: 'Si sgonfierà'. E invece ancora oggi offese su offese".

La giornalista va a fondo: "Ogni giorno esprimiamo pareri su tutto, anche non richiesti, fingendo che siano argomenti intellettualmente stimolanti. Laura Chiatti è con suo marito in un salotto televisivo allegro e racconta a Mara Venier alcune dinamiche di coppia. Diventa un caso che coinvolge anche il femminismo - continua - Strano questo femminismo che vorrebbe censurare cosa una donna considera sexy o meno (scherzando) e che fa perseguitare da commenti sprezzanti una donna, privandola della libertà di espressione. Qualsiasi movimento intellettuale critico alla base ha la luce: illuminare i pensieri, le zone buie, aprire le gabbie. Una critica intellettualmente valida non può generare odio, ignoranza e cattiveria. Mi sembra che queste reazioni siano un tantino esagerate". Infine esprime la sua opinione in merito ai "ruoli", chiudendo definitivamente la questione: "Ovvio che ogni coppia vive la propria relazione come crede e come preferisce. E ovvio che si possa anche scherzare sull'argomento come credo avessero fatto nello studio di Domenica In. Nella mia relazione preferisco non parlare di ruoli, pur sapendo che la strada è ancora molto lunga. Quello che per me è importante, al di là di Pillon, Adinolfi, del tifo 'favorevole o contraria' è che gli argomenti si trattino con rispetto per l'interlocutore e non offendendo le opinioni altrui".