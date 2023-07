Francesca Brienza aspetta il primo figlio da Rudi Garcia: "Mai stata un'ossessione"

Un annuncio a sorpresa, senza troppi proclami. Francesca Brienza ha rivelato di essere incinta in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver voluto tenere per sé il più possibile un evento così importante. La giornalista sportiva aspetta il primo figlio da Rudi Garcia, a cui è legata da 9 anni.

Niente di programmato, ha spiegato la 36enne: "La sento molto questa gravidanza, anche se avere un figlio non è mai stata un'ossessione. É arrivato e sono felicissima. La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l'ho vissuta in maniera totale e soprattutto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare". Con la stessa spontaneità e libertà ha sempre vissuto - e continua a vivere - anche la sua storia d'amore con l'allenatore del Napoli: "Conserviamo ciascuno la propria autonomia professionale. Sono appassionata d'arte, di storia e ho sempre viaggiato molto per lavoro, che nel mio caso coincide col piacere. Poi ho scelto di seguire Rudi, mai però trascurando me stessa, i miei interessi, i miei progetti. L'amore è una parte bellissima della vita, ma non ci si annulla".

La loro relazione è iniziata quasi per caso, con un caffè a cui Francesca Brienza stava per dire di no: "Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui, sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister - ha raccontato - Poi qualcosa evidentemente è cambiato ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato quel caffè. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c'era nulla di male. Ne fui felice". Il resto è storia, oggi più che mai.