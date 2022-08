Grave lutto per Francesca Chillemi

Lutto in famiglia per Francesca Chillemi. L'attrice ha annunciato su Instagram la morte dell'amata nonna, condividendo una delle loro ultime foto insieme: "Nonna Ciccina questo non è un addio - ha scritto - non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata".

L'ex Miss Italia era molto legata a sua nonna, che ora ricorda con amore e infinita gratitudine. A darle conforto in queste ore, oltre alla sua famiglia, i follower ma anche tanti amici e colleghi che sui social le stanno facendo sentire tutto il loro affetto, da Cristina Chiabotto a Elena Santarelli, e ancora Alessandro Roia, Flavia Pennetta, Elena Barolo, Miriam Dalmazio e Elena Sofia Ricci - per anni accanto a lei sul set di 'Che Dio ci aiuti' - che l'abbraccia e la conforta virtualmente.

Saranno giorni difficili questi per Francesca Chillemi, ma l'affetto dei fan e le soddisfazioni professionali la aiuteranno sicuramente a superare questo momento e guardare avanti. L'attrice a settembre sarà protagonista della nuova fiction di Canale 5, 'Viola come il mare', accanto a Can Yaman.

Il post condiviso da Francesca Chillemi